Срок экс-президенту Судана сокращен судом с 10 до 2 лет из-за возраста - СМИ

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Судана сократил тюремный срок бывшему президенту страны Омару аль-Баширу с десяти до двух лет в связи с его преклонным возрастом. Бывший президент был приговорен в субботу к 10 годам лишения свободы по предъявленным ему обвинениям в коррупции. Первое судебное решение было вынесен на специальном заседании в Хартуме, трансляцию вел телеканал "Аль-Хадас".

Как заявил в конце оглашения приговора судья, "в связи с достижением Омаром аль-Баширом возраста 70 лет срок заключения сокращен с 10 до 2 лет". Свергнутому президенту Судана - 75 лет.