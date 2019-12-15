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Глава МИД Франции: Нужно открывать двери для диалога с Россией

17:00 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является ключевым игроком и диалог с ней необходим для построения европейской архитектуры безопасности. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио "Франс энтер" в воскресенье.

"Нужно открывать двери для диалога с Россией, не отрицая трудности, противостояние и вопросы, без наивности. Это должно позволить постепенно выстраивать то, что может стать архитектурой безопасности в Европе", - сказал Ле Дриан. "Я не хочу сказать, что это настроение восстановить доверительные связи, не отрицая остального, позволило добиться улучшения ситуации в переговорах по Украине, но, в любом случае, в понедельник в Париже состоялась встреча на высоком уровне, <...> которая позволила добиться прогресса", - добавил он.

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