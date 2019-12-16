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ВСУ разместили гаубичную 152-мм батарею на промышленном объекте к югу от Волновахи – ДНР

08:16 16.12.2019

Разведка ДНР выявила новые факты размещения артиллерийских орудий и бронетехники украинской армии вблизи жилых домов в трех населенных пунктах подконтрольного Киеву Донбасса. Об этом 15 декабря сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

«Командование ВФУ продолжает подвергать опасности жизни мирного населения, временно подконтрольных Украине территорий, размещая вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилых домов и вблизи населенных пунктов. Так, нами выявлено две буксируемые 152-милилметровые гаубицы (Д-20) из состава бригадной артиллерийской группы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, размещенные на промышленном объекте в селе Хлебодаровка (к югу от Волновахи – прим ДАН)», – сказано в сообщении.

В УНМ добавили, что также замечено 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров в районах сел Богдановка и Лебединское, которые расположены у линии разграничения сил в Донбассе. ДАН

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