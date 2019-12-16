ВСУ разместили гаубичную 152-мм батарею на промышленном объекте к югу от Волновахи – ДНР
08:16 16.12.2019
Разведка ДНР выявила новые факты размещения артиллерийских орудий и бронетехники украинской армии вблизи жилых домов в трех населенных пунктах подконтрольного Киеву Донбасса. Об этом 15 декабря сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
«Командование ВФУ продолжает подвергать опасности жизни мирного населения, временно подконтрольных Украине территорий, размещая вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилых домов и вблизи населенных пунктов. Так, нами выявлено две буксируемые 152-милилметровые гаубицы (Д-20) из состава бригадной артиллерийской группы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, размещенные на промышленном объекте в селе Хлебодаровка (к югу от Волновахи – прим ДАН)», – сказано в сообщении.
В УНМ добавили, что также замечено 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров в районах сел Богдановка и Лебединское, которые расположены у линии разграничения сил в Донбассе. ДАН
НОВОСТИ
- 08:30 16.12.2019
- Россию назвали одной из трех "самых могущественных стран мира"
- 08:28 16.12.2019
- Нефть готовится к прорыву рубежа $66
- 08:23 16.12.2019
- Строительство "Северного потока-2" затягивается - СМИ
- 08:19 16.12.2019
- Небоевые потери ОТГ ВСУ "Север" за неделю составили 17 военнослужащих – ЛНР
- 08:13 16.12.2019
- В Польше рассказали об опасности противостояния Запада и России
- 08:11 16.12.2019
- Власти Боливии намерены выдать ордер на арест Эво Моралеса
- 08:09 16.12.2019
- Аварийные дома предложили расселять по ипотеке
- 07:55 16.12.2019
- Представитель президента РФ заявил о большом успехе в ООН резолюции по кибербезопасности
- 07:50 16.12.2019
- Работа нового главы ЕАО начнется с исправления ошибок прежних властей - Трутнев
- 07:48 16.12.2019
- Джулиани обнародовал отчет о поездке на Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать