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Залог успеха москвичей на международных школьных олимпиадах - в качественном массовом образовании, уверен Ященко

12:14 16.12.2019

Московские школьники в нынешнем году на международных олимпиадах завоевали 21 медаль, 14 из которых - золотые. Таким образом, москвичи принесли в копилку сборной России более половины наград высшего достоинства.  Директор столичного Центра педагогического мастерства Иван Ященко объясняет такой успех массовым качественным образованием, которое предоставляют сегодня школы столицы, а также развитием олимпиадного движения в мегаполисе.

«Первые шаги все наши победители и призеры, которые получат гранты мэра, начинали делать на школьном этапе (Всероссийской олимпиады школьников), - отметил Иван Ященко на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы. - В нашей олимпиадной работе база создается качественным массовым образованием и массовым спортом в каждой школе. Для этого у нас уже в электронной форме прошло большинство школьных этапов Всероссийской олимпиады, что позволяет каждой школе эффективно организовать работу, а ребенку принять участие в разных олимпиадах».

Москвичи, победившие на  международных олимпиадах, а также занявшие призовые места, получают специальные гранты от мэра и городского правительства. Обладатели золота получают по 1,5 млн рублей, серебра – по 1 млн, бронзы – по 500 тыс. рублей.


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