Говорить о планах Путина на Новый год рано, до него "еще работать и работать" - Песков
14:32 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
"Это еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года", - сказал он, отвечая на вопрос о планах президента на Новый год.
Песков не стал говорить и о том, какое первое рабочее мероприятие запланировано в графике Путина в 2020 году. "Это я пока не могу сообщить, потому что график достаточно подвижный", - пояснил пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 14:12 16.12.2019
- В Москве пять железнодорожных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва - источник
- 14:00 16.12.2019
- Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву
- 13:32 16.12.2019
- Система прогнозирования вооруженных конфликтов появилась в Минобороны РФ
- 13:25 16.12.2019
- На Урале с грузовика на ходу слетела платформа строительного крана и протаранила два автомобиля
- 13:20 16.12.2019
- У Владимира Путина запланирован визит в Израиль в январе будущего года
- 13:00 16.12.2019
- Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" планирует создать лунный "лифт"
- 12:50 16.12.2019
- Президент Беларуси предложил сажать чиновников за "палочно-галочную" систему без суда
- 12:25 16.12.2019
- Депутат Яровая предложила разобраться с бакалавриатом и магистратурой
- 12:14 16.12.2019
- Залог успеха москвичей на международных школьных олимпиадах - в качественном массовом образовании, уверен Ященко
- 11:43 16.12.2019
- Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать