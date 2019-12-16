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Говорить о планах Путина на Новый год рано, до него "еще работать и работать" - Песков

14:32 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".

"Это еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года", - сказал он, отвечая на вопрос о планах президента на Новый год.

Песков не стал говорить и о том, какое первое рабочее мероприятие запланировано в графике Путина в 2020 году. "Это я пока не могу сообщить, потому что график достаточно подвижный", - пояснил пресс-секретарь.

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