Законопроект о "притеснении верующих" в Крыму внесен в Конгресс США - СМИ
15:12 16.12.2019
В Конгресс США внесли законопроект, в котором говорится о притеснении верующих в Крыму и Донбассе со стороны России. На сайте Хельсинской комиссии появилась информация, что якобы Кремль преследует мирные религиозные общины в Крыму и на Донбассе «даже более жестко и широко, чем на территории России».
По мнению конгрессменов, преследованиям подвергаются Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь, протестанты, а также «Свидетелей Иеговы». primechaniya.ru
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