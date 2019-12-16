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НОВОСТИ

Законопроект о "притеснении верующих" в Крыму внесен в Конгресс США - СМИ

15:12 16.12.2019

В Конгресс США внесли законопроект, в котором говорится о притеснении верующих в Крыму и Донбассе со стороны России. На сайте Хельсинской комиссии появилась информация, что якобы Кремль преследует мирные религиозные общины в Крыму и на Донбассе «даже более жестко и широко, чем на территории России».

По мнению конгрессменов, преследованиям подвергаются Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь, протестанты, а также «Свидетелей Иеговы».  primechaniya.ru

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