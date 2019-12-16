Задолженность по зарплате в России в ноябре выросла на 10,2%
16:12 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2019 г. составила 2 млрд 907,8 млн руб., что на 10,2% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 г., приходится 1 млрд 694,3 млн руб. (58,3%). Долги за 2018 г. составляют 578,3 млн руб. (19,9%), за 2017 г. и ранее - 635,2 млн руб. (21,8%).
Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2019 г. имелась перед 43,1 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 38% - работники обрабатывающих производств; 20% - строительства; 15% - добычи полезных ископаемых, 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6% - транспорта.
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