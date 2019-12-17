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Кабмин РФ расширил перечень запрещенных к ввозу в страну товаров с Украины

17:00 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России расширило перечень товаров, ввоз которых с Украины в РФ запрещен. В нем отмечается, что под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России на Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Правительство также расширила перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Согласно документу, в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

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