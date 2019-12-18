Один человек погиб при пожаре на руднике "Гросс" в Якутии
11:00 18.12.2019 Источник: Интерфакс
На золотодобывающем руднике "Гросс" (принадлежит золотодобытчику Nordgold) в Олекминском районе произошло возгорание плавильной установки, погиб один человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.
"Пожар произошел 15 декабря, огнем повреждена установка на площади 56 кв. м. Есть погибший и пострадавший. Причина, виновный и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
В пресс-службе компании Nordgold агентству "Интерфакс - Дальний Восток" подтвердили информацию о происшествии.
"На "Гроссе" погиб наш сотрудник. Сейчас идет расследование. Мы соболезнуем родственникам и коллегам погибшего", - сказал собеседник агентства.
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