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НОВОСТИ

Меркель выступила против антироссийских санкций США

07:45 19.12.2019 Источник: Lenta.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, подобные ограничения в отношении компаний, связанных с его строительством, будут иметь экстратерриториальный эффект.

Ранее в декабре в МИД Германии просили Вашингтон не вводить санкции. В Берлине указывали, что «принципиально отвергают» вмешательство, которое может повлиять на всю Европу.

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