У здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба (+ВИДЕО)

19:10 Источник: Русская служба Би-би-си

Неизвестный открыл стрельбу у здания приемной ФСБ в центре Москвы. В соцсетях и телеграм-каналах есть информация о погибших и пострадавших, однако официально это не подтверждается.

Улицы в районе Лубянской площади перекрыты, людей эвакуируют и высаживают из общественного транспорта. На видеозаписях в соцсетях видно, как люди разбегаются по улицам под вой сирен.

Несколько телеграм-каналов также опубликовали видеозаписи, на которых видно, как прохожие останавливаются на улице при звуке выстрелов.

"Лубянская площадь перекрыта, омоновцы отгоняют всех, слышал два хлопка, потом проехали три скорые. Все перетянуто красными лентами, много полиции", - сообщил Русской службе Би-би-си очевидец Дмитрий Филонов.

Как сообщает корреспондент Би-би-си с места событий, въезд на Лубянскую площадь перегорожен автозаками и простыми полицейскими автомобилями, всего в районе площади более 20 машин полиции и как минимум три машины скорой помощи.

Из разговоров полицейских по рации слышно, что силовики проводят некую зачистку в помещениях, сообщает наш корреспондент.

Журналист "Медиазоны" на месте событий сообщает, что кого-то уносят на носилках. Он также сумел заснять, как бойцы спецназа получают инструкции перед началом операции.

Достоверной информации о погибших и пострадавших пока нет. Некоторые телеграм-каналы пишут о трех раненых, другие - о трех погибших. Кроме того, одни называют погибших и пострадавших сотрудниками ФСБ, а другие - сотрудниками ФСО.

Первый официальный комментарий о происходящем появился спустя более чем полчаса после начала стрельбы. ФСБ сообщила информагентствам, что около дома 12 по улице Большая Лубянка неизвестный открыл стрельбу, сейчас он "нейтрализован".

В ведомстве отметили, что в результате стрельбы есть пострадавшие, но ни их количество, ни характер полученных ранений не уточняются.

В то же время в телеграм-каналах утверждают, что нападавших могло быть трое и что один из них убит, второй укрылся на парковке ФСБ, а судьба третьего неизвестна. Официальных комментариев на этот счет не поступало.