У здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба (+ВИДЕО)
19:10 19.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Неизвестный открыл стрельбу у здания приемной ФСБ в центре Москвы. В соцсетях и телеграм-каналах есть информация о погибших и пострадавших, однако официально это не подтверждается.
Улицы в районе Лубянской площади перекрыты, людей эвакуируют и высаживают из общественного транспорта. На видеозаписях в соцсетях видно, как люди разбегаются по улицам под вой сирен.
Несколько телеграм-каналов также опубликовали видеозаписи, на которых видно, как прохожие останавливаются на улице при звуке выстрелов.
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"Лубянская площадь перекрыта, омоновцы отгоняют всех, слышал два хлопка, потом проехали три скорые. Все перетянуто красными лентами, много полиции", - сообщил Русской службе Би-би-си очевидец Дмитрий Филонов.
Как сообщает корреспондент Би-би-си с места событий, въезд на Лубянскую площадь перегорожен автозаками и простыми полицейскими автомобилями, всего в районе площади более 20 машин полиции и как минимум три машины скорой помощи.
Из разговоров полицейских по рации слышно, что силовики проводят некую зачистку в помещениях, сообщает наш корреспондент.
Журналист "Медиазоны" на месте событий сообщает, что кого-то уносят на носилках. Он также сумел заснять, как бойцы спецназа получают инструкции перед началом операции.
Достоверной информации о погибших и пострадавших пока нет. Некоторые телеграм-каналы пишут о трех раненых, другие - о трех погибших. Кроме того, одни называют погибших и пострадавших сотрудниками ФСБ, а другие - сотрудниками ФСО.
Первый официальный комментарий о происходящем появился спустя более чем полчаса после начала стрельбы. ФСБ сообщила информагентствам, что около дома 12 по улице Большая Лубянка неизвестный открыл стрельбу, сейчас он "нейтрализован".
В ведомстве отметили, что в результате стрельбы есть пострадавшие, но ни их количество, ни характер полученных ранений не уточняются.
В то же время в телеграм-каналах утверждают, что нападавших могло быть трое и что один из них убит, второй укрылся на парковке ФСБ, а судьба третьего неизвестна. Официальных комментариев на этот счет не поступало.
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