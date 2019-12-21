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Защита называющего себя шаманом Габышева обжалует его задержание в ЕСПЧ

18:30 21.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Защита называющего себя шаманом Александра Габышева, который попытался совершить поход на Москву, обжалует его задержание в ЕСПЧ, об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Он добавил, что несмотря на то, что формально подписка о невыезде с Габышева снята, он пока не планирует снова возобновлять поход на Москву.

11 декабря Габышева и двоих его сторонников Алексея Брылева и Кирилла Мухтарулина оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении сотрудникам полиции. В протоколе было указано, что во время попытки вручения повестки к следователю Габышев достал самодельный меч и порвал им форменную куртку полицеского. Со слов следователя, сейчас идет доследственная проверка по статье о насилии над полицейским.  Эхо Москвы

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