Китай и РФ должны поддерживать друг друга на фоне трений с США - главред "Глобал таймс"

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия должны оказывать друг другу стратегическую поддержку на фоне их трений с Соединенными Штатами. Такую точку зрения высказал корр. ТАСС главный редактор китайской газеты "Глобал таймс" Ху Сицзинь.

"Я, как и прочие китайцы, одобряю позицию, которую занимает РФ и президент России Владимир Путин в отношении китайско-американских отношений. Думаю, российский лидер глубоко понимает их суть и к тому же выражает добрые намерения, - рассказал он, комментируя итоги большой пресс- конференции российского лидера, которая состоялась в четверг. - Я считаю, что КНР и России в плане стратегии необходимо оказывать друг другу поддержку на фоне их трений с США".

По словам главреда, президент РФ "хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения". "Путин может почувствовать, что Соединенные Штаты не уважают Россию. Думаю, россияне могут догадаться, что США занимают недостаточно уважительную позицию и в отношении Китая", - подчеркнул Ху Сицзинь.

Он отметил, что Вашингтон руководствуется устаревшими геополитическими соображениями времен холодной войны. "Это неправильно, КНР сейчас имеет силу. У Китая мощная экономика, так что, если Вашингтон намерен нанести по нашей стране удар в экономическом плане, это будет очень сложно сделать", - указал главред.

Ху Сицзинь подчеркнул, что КНР открыта внешнему миру, и не только по отношению к Соединенным Штатам. "У нас большие возможности, американская сторона не сможет сдержать Китай", - подытожил он.