Китай и РФ должны поддерживать друг друга на фоне трений с США - главред "Глобал таймс"
19:00 21.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Россия должны оказывать друг другу стратегическую поддержку на фоне их трений с Соединенными Штатами. Такую точку зрения высказал корр. ТАСС главный редактор китайской газеты "Глобал таймс" Ху Сицзинь.
"Я, как и прочие китайцы, одобряю позицию, которую занимает РФ и президент России Владимир Путин в отношении китайско-американских отношений. Думаю, российский лидер глубоко понимает их суть и к тому же выражает добрые намерения, - рассказал он, комментируя итоги большой пресс- конференции российского лидера, которая состоялась в четверг. - Я считаю, что КНР и России в плане стратегии необходимо оказывать друг другу поддержку на фоне их трений с США".
По словам главреда, президент РФ "хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения". "Путин может почувствовать, что Соединенные Штаты не уважают Россию. Думаю, россияне могут догадаться, что США занимают недостаточно уважительную позицию и в отношении Китая", - подчеркнул Ху Сицзинь.
Он отметил, что Вашингтон руководствуется устаревшими геополитическими соображениями времен холодной войны. "Это неправильно, КНР сейчас имеет силу. У Китая мощная экономика, так что, если Вашингтон намерен нанести по нашей стране удар в экономическом плане, это будет очень сложно сделать", - указал главред.
Ху Сицзинь подчеркнул, что КНР открыта внешнему миру, и не только по отношению к Соединенным Штатам. "У нас большие возможности, американская сторона не сможет сдержать Китай", - подытожил он.
НОВОСТИ
- 19:30 21.12.2019
- Население Украины сократилось до 42 млн человек
- 18:30 21.12.2019
- Защита называющего себя шаманом Габышева обжалует его задержание в ЕСПЧ
- 18:00 21.12.2019
- Nord Stream 2 AG подтвердил остановку укладки труб "Северного потока - 2"
- 17:30 21.12.2019
- Родченков вмешивался в базу Московской антидопинговой лаборатории - СКР
- 17:00 21.12.2019
- Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции США против "Северного потока - 2"
- 16:00 21.12.2019
- США не выделят Украине срочную военную помощь
- 15:00 21.12.2019
- Тариф на транзит российского газа будет увеличен - глава Минэнерго Украины
- 14:00 21.12.2019
- Соглашение с "Нафтогазом" включает отзыв исков, выплату по решению арбитража - Миллер
- 13:00 21.12.2019
- США скоро потребуют прекратить дышать - Захарова о санкциях против "Северного потока - 2"
- 12:30 21.12.2019
- Эстонский премьер заявил об "особых" отношениях с Великобританией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать