Посол Украины в США заявил, что в ООН работает "агентурная сеть" России

20:30 Источник: Эхо Москвы

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью «Укринформу», что в ООН работает «агентурная сеть» России.

По его словам, более половины сотрудников российского постпредства являются «тайными или явными» агентами ФСБ, которые оказывают скрытое влияние на международную организацию. Эхо Москвы