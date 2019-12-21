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Посол Украины в США заявил, что в ООН работает "агентурная сеть" России

20:30 21.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью «Укринформу», что в ООН работает «агентурная сеть» России.

По его словам, более половины сотрудников российского постпредства являются «тайными или явными» агентами ФСБ, которые оказывают скрытое влияние на международную организацию.  Эхо Москвы

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