Посол Украины в США заявил, что в ООН работает "агентурная сеть" России
20:30 21.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Новый посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью «Укринформу», что в ООН работает «агентурная сеть» России.
По его словам, более половины сотрудников российского постпредства являются «тайными или явными» агентами ФСБ, которые оказывают скрытое влияние на международную организацию. Эхо Москвы
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