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Суда швейцарской компании Allseas покинули район строительства "Северного потока-2" в Балтийском море - Bloomberg

07:48 23.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Суда швейцарской компании Allseas покинули район строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Как передает агентство Bloomberg, сама компания не комментирует сроки приостановки работ. Прокладка трубопровода приостановлена из-за санкций США.

Вашингтон ввел их также против газопровода «Турецкий поток». После вступления санкций в силу несколько дней назад американская администрация потребовала от компаний, которые участвуют в проектах, немедленно прекратить строительство.

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