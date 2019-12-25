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НОВОСТИ

Лукашенко считает, что Россия ежегодно "закручивает гайки" в отношении Белоруссии

07:48 25.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Белорусии Александр Лукашенко считает, что Россия ежегодно "закручивает гайки" в отношении республики.

Об этом глава государства сказал в интервью «Эху Москвы».

Александр Лукашенко добавил, что если Белоруссия вообще отвернётся от России, то известно куда.

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