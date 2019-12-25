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Голикова назвала оптимизацию российского здравоохранения ужасной

08:17 25.12.2019 Источник: Lenta.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала программу оптимизации в области здравоохранения. Об этом она высказалась в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», запись программы доступна на YouTube-канале программы.

«Оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — сказала она, добавив, что сейчас надо думать об исправлении сложившейся ситуации.

Вице-премьер также назвала виноватыми в этом «всех — и центр, и регионы».

3 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности. Он сказал, что, поскольку за 10 лет медицина в стране не достигла должных результатов, то, вероятно, система была не так отлажена. Песков подчеркнул, что проблема заключается не только в материальном обеспечении, но и в человеческом факторе. Трудность еще состоит в том, что медики, по мнению Пескова, не хотят ехать работать в сельскую местность или в отдаленные регионы.

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