Новак: "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций США
08:40 26.12.2019 Источник: REGNUM
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на американские ограничительные меры, заявил в интервью РБК министр энергетики России Александр Новак.
По его словам, говорить о том, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить газопровод, пока преждевременно, поскольку они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций.
«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», — сказал министр.
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