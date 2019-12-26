0
0
120
НОВОСТИ

Новак: "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций США

08:40 26.12.2019 Источник: REGNUM

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на американские ограничительные меры, заявил в интервью РБК министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, говорить о том, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить газопровод, пока преждевременно, поскольку они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций.

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», — сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 26.12.2019
Валерий Фадеев не поддержал идею сделать 31 декабря выходным
0
16
09:23 26.12.2019
Эксперты МосГИК рассказали, как правильно хранить новогодние салаты
0
35
09:20 26.12.2019
Путин пожаловался на недостаток сна
0
53
09:05 26.12.2019
С 1 января россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне
0
74
09:00 26.12.2019
Жители Германии считают Трампа более опасным для мира, чем Путин и Ким Чен Ын
0
82
08:56 26.12.2019
На фоне санкций спортсменам увеличили размеры премий за медали международных турниров
0
90
08:48 26.12.2019
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам
0
110
08:36 26.12.2019
Причиной вспышек кори в регионах РФ медики объясняют отказом от прививок
0
112
08:31 26.12.2019
Рубль продолжает наступать по всем фронтам - эксперт
0
134
08:25 26.12.2019
США намерены противостоять России в Средиземном море
0
126

Возврат к списку