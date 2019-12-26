ВАК нужно вывести из ведения Минобрнауки РФ - глава РАН
17:40 26.12.2019 Источник: Интерфакс
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки России должна стать надведомственной структурой.
"У РАН действительно есть свое видение развития ВАК. Мы считаем, что Высшая аттестационная комиссия должна быть надведомственным органом, как это было в советское время, поскольку она работает на поле оценки кадров высшей квалификации, которые работают не только в системе Минобрнауки, но и в других министерствах", - сказал Сергеев на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Такая надведомственная комиссия, по мнению Сергеева, была бы более эффективной, чем существующий сейчас орган при профильном ведомстве - Минобрнауки. Президент РАН привел аналогию с Рособрнадзором, который был годом ранее выведен из подчинения Минобрнауки и стал напрямую подчиняться правительству РФ.
"Нам кажется, что ВАК должен иметь такой статус", - сказал Сергеев.
Президент РАН, вместе с тем, подчеркнул, что Академия не хочет "забирать" ВАК к себе.
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