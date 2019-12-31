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Путин и Зеленский по телефону поздравили друг друга с наступающими праздниками

13:45 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал офиса президента Украины.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении. Во время разговора главы государств также "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся на Украине". Стороны также выразили надежду, что "полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе начнется в ближайшее время".

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