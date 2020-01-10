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Версия попадания ракеты в Boeing в Иране не исключена, но не подтверждена - Зеленский

11:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но она пока не подтверждена. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

"Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной", - заявил он о Telegram-канале.

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