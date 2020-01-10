Вымершей признана крупнейшая на данный момент пресноводная рыба

11:20 Источник: Газета.Ru

Самая крупная пресноводная рыба современности — китайский веслонос была признана полностью исчезнувшей по критериям Красной книги, пишет LiveScience. Как отмечается, этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы.

Ученые сочли рыбу вымершей, так как нет ни одной особи в неволе и живых тканей, позволяющих восстановить рыбу. «Рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги», — говорится в тексте. Газета.Ru