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НОВОСТИ

Вымершей признана крупнейшая на данный момент пресноводная рыба

11:20 10.01.2020 Источник: Газета.Ru

Самая крупная пресноводная рыба современности — китайский веслонос была признана полностью исчезнувшей по критериям Красной книги, пишет LiveScience. Как отмечается, этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы.

Ученые сочли рыбу вымершей, так как нет ни одной особи в неволе и живых тканей, позволяющих восстановить рыбу. «Рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги», — говорится в тексте.  Газета.Ru

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