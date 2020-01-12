На протестное шествие в разных городах Черногории вышли тысячи человек

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Многотысячные литии - особые молебны-шествия - прошли в воскресенье в ряде городов Черногории. Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, самый крупный молебен прошел в городе Бар, его возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

По данным портала Vijesti ("Виести"), в шествии в Баре приняло участие несколько тысяч человек. Аналогичные шествия прошли в городах Беране и Жабльак. Плотная колонна людей у монастыря Джурджеви ступови под городом Беране растянулась на полкилометра, отмечает портал.

Прихожане Сербской православной церкви дважды в неделю - в четверг и в воскресенье - проводят по всей стране акции протеста, выступая против закона о свободе вероисповедания, принятого черногорскими властями. Кроме того, многотысячные шествия проходят в соседних Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Сербии. Одна из самых массовых литий прошла в столице Сербии Белграде 8 января.

Ранее, 27 декабря, парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Всех несогласных с документом депутатов от оппозиции полиция предварительно задержала в здании парламента. 28 декабря закон подписал президент страны Мило Джуканович.

Джуканович выступил с обвинениями в адрес Сербской православной церкви, утверждая, будто та пытается сохранить религиозную монополию в стране, и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон, предусматривающий изъятие у СПЦ церковной собственности. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.