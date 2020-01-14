В РФ предложили запретить запускать фейерверки возле жилых домов и больниц

12:20

В России необходимо ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц. Обращение с соответствующим предложением депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в МЧС России (копия письма на имя главы ведомства Евгения Зиничева есть в распоряжении RT).

Согласно тексту обращения, парламентарий предлагает запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц.

Депутат добавил, что при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств, что вполне может закончиться нанесением ущерба зданию или даже пожаром.