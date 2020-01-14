В РФ предложили запретить запускать фейерверки возле жилых домов и больниц
12:20 14.01.2020
В России необходимо ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц. Обращение с соответствующим предложением депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в МЧС России (копия письма на имя главы ведомства Евгения Зиничева есть в распоряжении RT).
Согласно тексту обращения, парламентарий предлагает запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц.
Депутат добавил, что при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств, что вполне может закончиться нанесением ущерба зданию или даже пожаром.
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