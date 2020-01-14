0
0
111
НОВОСТИ

В РФ предложили запретить запускать фейерверки возле жилых домов и больниц

12:20 14.01.2020

В России необходимо ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц. Обращение с соответствующим предложением депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в МЧС России (копия письма на имя главы ведомства Евгения Зиничева есть в распоряжении RT).

Согласно тексту обращения, парламентарий предлагает запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц.

Депутат добавил, что при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств, что вполне может закончиться нанесением ущерба зданию или даже пожаром.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 14.01.2020
США высылают более двадцати военнослужащих Саудовской Аравии
0
34
13:05 14.01.2020
В 2019 году на Украину запретили ввозить свыше 150 российских изданий
0
56
13:00 14.01.2020
ЕСПЧ выявил нарушение прав Ходорковского и Лебедева по второму делу ЮКОСа
0
60
12:53 14.01.2020
Москвичи получили доступ к своим медкартам на mos.ru
0
72
12:32 14.01.2020
Граждане РФ забыли забрать 700 тыс. документов на недвижимость
0
103
12:05 14.01.2020
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского "Боинга"
0
141
12:00 14.01.2020
Счетная палата должна контролировать нацпроекты, в споре с кабмином искать решения - Путин
0
151
11:32 14.01.2020
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7
0
186
11:20 14.01.2020
Российские хакеры взломали сервера украинской газовой компании Burisma - WP
0
213
11:05 14.01.2020
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3% - Топилин
0
218

Возврат к списку