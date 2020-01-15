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Картина Рубенса найденная в Свердловской области пройдет экспертизу в Москве

08:30 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Картина художника Питера Рубенса "Оплакивание Христа и положение во гроб", находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств (Свердловская область) и ранее считавшейся копией оригинала, пройдет экспертизу в Москве, сообщил ТАСС директор Ирбитского музея Валерий Карпов.

Картина была передана из Государственного Эрмитажа в Ирбитский музей изобразительных искусств в 1976 году. Работа, находящаяся в Ирбите, является эскизом к большому полотну, которое выставляется в Риме. По словам Карпова, подозрение, что картина является подлинной работой Рубенса, появилось во время ее реставрации в 2016-2017 гг. Позже музей получил устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа.

"В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина есть специалисты высочайшего класса, которые занимаются именно фламандской и итальянской живописью, так как есть подозрение, что эта картина была написана под сильным влиянием итальянских мастеров. Сначала свое заключение дадут московские эксперты, а затем картина направится на экспертизу в Эрмитаж, чтобы сопоставить мнение всех специалистов", - сказал Карпов.

По его словам, картина "Оплакивание Христа и положение во гроб" отправится в Москву на экспертизу в начале февраля. Ранее сообщалось, что найденное в Ирбитском музее полотно Рубенса также должно пройти экспертизу в Эрмитаже для подтверждения подлинности. В середине февраля в Эрмитаже также будет представлен доклад о картине Рубенса, находящей в Ирбитском музее.

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