Нефть дорожает после подписания сделки США-Китай
10:32 16.01.2020 Источник: Интерфакс
Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК составляет $64,43 за баррель, что на $0,43 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы уменьшились в цене на $0,49 (0,76%), до $64 за баррель.
Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,41 (0,71%) - до $58,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $57,81 за баррель, опустившись на $0,42 (0,72%) по сравнению с предшествующей сессией.
Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.
Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.
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