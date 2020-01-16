Соавтор Конституции РФ усомнился в компетентности группы по разработке поправок - СМИ

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Соавтор Конституции РФ усомнился в компетентности группы по разработке поправок в основной закон. Накануне Владимир Путин распорядился создать такую структуру и включить в неё 75 человек.

Сопредседателями назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева. В состав, среди прочих, также вошли двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, пианист Денис Мацуев.

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания, один из руководителей создания действующей Конституции Олег Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва» усомнился в компетентности этого состава.

«Я думаю, что пока вряд ли эта рабочая группа обладает достаточным экспертным потенциалом, необходимым для детальной проработки конституционных изменений».

В то же время Румянцев, который был ответственным секретарём конституционной комиссии РФ с 1990 по 1993 год, выразил уверенность, что к работе группы подключатся и другие органы, возглавляемые членами этой структуры.

«Будет наверняка работать Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, который возглавляет сопредседатель рабочей группы [Талия — прим. ГМ] Хабриева, будет работать аппарат комитета Госдумы под руководством Павла Крашенинникова, будет работать аппарат комитета Совета Федерации, который возглавляет Андрей Клишас».

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести коррективы в основной закон страны. В целом Путин считает, что Конституцию менять не нужно, а по поправкам предложил провести всенародное голосование.