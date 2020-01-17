Темпы роста китайской экономики в 2019 году превысили 6%

12:05 Источник: Интерфакс

Темпы роста экономики Китая в 2019 году, по предварительным данным, составили 6,1%, то есть, соответствовали предусмотренным планом экономического развития страны - 6%-6,5%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

Как заявил журналистам начальник ГСУ Нин Цзичжэ, "это свидетельствует, что объем нашей экономики неуклонно растет".