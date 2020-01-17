Более 20000 человек посетили форум «Здоровая Москва» в день открытия
15:20 17.01.2020
Ассамблею «Здоровая Москва» в день открытия в четверг посетили более 20000 человек. Выставочная зона ассамблеи состоит из более 30 экспозиций. В частности, на стенде «Инфекционная безопасность» есть особая бактериологическая зона с обезвреженными вирусами, привезенными из микробиологического музея Берлина. В зоне «Акушерство и гинекология» представлена новая необычная возможность для московских родителей - дистанционное видеонаблюдение за новорожденными в больнице.
На стендах в павильоне #75 посетители могут поучаствовать в мастер-классах, семинарах и презентациях книг. Ассамблея завершится 19 января.
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