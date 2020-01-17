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НОВОСТИ

Новый состав правительства РФ будет известен к началу следующей недели - СМИ

18:20 17.01.2020 Источник: Интерфакс

Новые структура и состав правительства станут известны к началу следующей недели, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января", - сказал источник.

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