Поклонская прокомментировала призыв лишить Урганта гражданства

11:30 Источник: Lenta.ru

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России. Об этом она написала в Telegram.

По ее словам, православные активисты проявляют нетерпимость и считают, будто «имеют право решать, кто может быть русским, а кто — нет». «Не думаю, что за шутки можно выгонять человека из страны. Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с "запретами" и "угрозами" уже перестает быть томной», — отметила депутат.

Участники «Сорок сороков» потребовали лишить Урганта гражданства из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. Их возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа и «глумлением над христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих».

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что не может серьезно относиться к выступлениям организаций, подобных «Сорок сороков». Lenta.Ru