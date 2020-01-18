0
0
83
НОВОСТИ

Поклонская прокомментировала призыв лишить Урганта гражданства

11:30 18.01.2020 Источник: Lenta.ru

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России. Об этом она написала в Telegram.

По ее словам, православные активисты проявляют нетерпимость и считают, будто «имеют право решать, кто может быть русским, а кто — нет». «Не думаю, что за шутки можно выгонять человека из страны. Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с "запретами" и "угрозами" уже перестает быть томной», — отметила депутат.

Участники «Сорок сороков» потребовали лишить Урганта гражданства из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. Их возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа и «глумлением над христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих».

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что не может серьезно относиться к выступлениям организаций, подобных «Сорок сороков».  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 18.01.2020
Депутат предложил лишать преступников гонораров за мемуары
0
27
11:00 18.01.2020
Экс-президент Боливии Моралес назвал ошибкой выдвижение на четвертый срок
0
124
10:30 18.01.2020
Байден обвинил Цукерберга в получении денег за показ видео об "украинском деле"
0
173
10:00 18.01.2020
Администрация Трампа задумывалась о возможности нанесения превентивного удара по объектам Ирана
0
210
09:30 18.01.2020
S&P ожидает роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году
0
263
09:00 18.01.2020
Рамзан Кадыров может сменить должность - СМИ
0
329
08:50 18.01.2020
Трамп посоветовал аятолле Хаменеи следить за словами
0
286
08:40 18.01.2020
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
0
259
08:30 18.01.2020
Макрона эвакуировали из театра в Париже из-за прорыва протестующих
0
279
22:19 17.01.2020
Украина планирует принять меры по снижению напряженности в отношениях с РФ
0
836

Возврат к списку