Банкам запретят брать комиссию по платежам за ЖКХ
09:20 20.01.2020 Источник: Известия
По его словам, депутаты, работающие над документом, уже получили одобрение от Центробанка. Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта.
При этом эксперты считают, что банки всё же найдут способ компенсировать свои потери.
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