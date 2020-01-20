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НОВОСТИ

Банкам запретят брать комиссию по платежам за ЖКХ

09:20 20.01.2020 Источник: Известия

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

По его словам, депутаты, работающие над документом, уже получили одобрение от Центробанка. Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта.

При этом эксперты считают, что банки всё же найдут способ компенсировать свои потери.

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