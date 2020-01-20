Экономическое неравенство вышло из-под контроля - Oxfam

13:32 Источник: Интерфакс

Состояние 2,1 тыс. миллиардеров в мире в совокупности превышает общий достаток 4,6 млрд людей, которые составляют 60% населения планеты, говорится в исследовании Oxfam, опубликованном в понедельник.

"Экономическое неравенство вышло из-под контроля. В 2019 году состояние миллиардеров в мире - 2 153 человек - было больше, чем у 4,6 млрд людей", - говорится в докладе организации.

Согласно исследованию, обнародованному в преддверии начала Всемирного экономического форума в Давосе, "неравенство в мире шокирующе укоренилось, а число миллиардеров за последнее десятилетие увеличилось вдвое".

Кроме того, если брать все население планеты, то люди, входящие в 1% наиболее богатых ее жителей, в совокупности имеют состояние, в два раза превышающее достаток 6,9 млрд людей в мире.

Исследование также показало, что, например, состояние 22 самых богатых людей в мире больше, чем совокупный достаток всех женщин Африки.