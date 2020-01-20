В Ростове на торги с большой скидкой выставили иконы и церковную утварь
13:25 20.01.2020
Росимущество Ростовской области выставило на торги предметы церковного обихода, ставшие собственностью государства, на общую сумму 474 миллиона рублей, следует из информации, размещенной на сайте ведомства.
Приобрести на аукционе можно 135 икон, 33 креста с цепями, панагию, различные скульптуры и церковные сувениры. Все вещи продаются со скидкой в 60%.
Подать заявку на участие в торгах может любой желающий до 20 января 2020 года включительно. Аукцион состоится 23 января 2020 года в 10:00. Деньги, вырученные от продажи имущества, пойдут в областной бюджет.
Предметы, которые не удастся продать, по правилам аукциона будут уничтожены. 161.ru
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