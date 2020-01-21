Песков не назвал будущего места работы Чайки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать новое возможное место работы генпрокурора Юрия Чайки, которого глава государства Владимир Путин предложил освободить от должности.

"Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно проинформируем", - пообещал журналистам во вторник представитель Кремля.