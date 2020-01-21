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НОВОСТИ

Песков не назвал будущего места работы Чайки

13:20 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать новое возможное место работы генпрокурора Юрия Чайки, которого глава государства Владимир Путин предложил освободить от должности.

"Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно проинформируем", - пообещал журналистам во вторник представитель Кремля.

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