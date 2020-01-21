Казачий атаман предложил создать "казачью милицию"

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Атаман Всероссийского казачьего общества предложил создать «казачью милицию». Инициативу рассмотрят в рамках рабочей группы о подготовке предложений поправок в Конституции.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в интервью радиостанции «Говорит Москва» пояснил идею. По его мнению, организованные группы людей смогут оказывать помощь местным правоохранителям.

«Я внёс сегодня предложение о том, что если определены полномочия муниципалитета по охране общественного порядка на своей территории, тогда разрешить муниципальному образованию формировать казачью милицию, где есть казачье общество, где нет — это может быть муниципальная милиция за счёт каких-то других сил».

Он также рассказал, что задача «казачьей милиции» будет заключаться в охране общественного порядка.

«Это проведение каких-то крупномасштабных мероприятий, которые проводит муниципалитет: и спортивных, и культурных, и развлекательных и т.д. Кроме того, это охрана общественного порядка на улицах, площадях. Это патрулирование — просто передать функции от органов внутренних дел именно милиции, которая будет организована муниципальным образованием».

По мнению атамана, «таким образом федеральные органы Министерства внутренних дел будут перенацелены именно на усиление борьбы с преступностью и бандитизмом». Долуда уточнил, что казачья милиция будет подчинена главе муниципального образования, но в случае чрезвычайных ситуаций руководить их действиями смогут и органы внутренних дел.