Заслуженный учитель РФ высказался против предложения ввести понятие "педагогической тайны"

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Заслуженный учитель России раскритиковал предложение ввести понятие «педагогической тайны». Инициатива группы «Здоровый ребёнок» подразумевает запрет на разглашение преподавателем диагноза или особенностей развития школьника без согласия родителей.

Предложение выдвинула рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступил против этого нововведения.

«Эта идея необдуманная, начётническая, неуместная в наших условиях. Педагоги должны соблюдать педагогическую этику. Только одним этим пунктом охватывается всё, что предлагает ввести данная инициатива. У нас ещё есть и в уголовном кодексе статья соответствующая, ещё есть школьные локальные акты. Эти регуляторы избыточны. Надо соблюдать то, что мы имеем».

Он также напомнил о влиянии интернета на распространение информации в современном обществе.

«Многое, что хотят назвать тайной, проникает в соцсети независимо от педагогов. А если реализуют инициативу, можно будет обвинять педагогов в том, что они не сохранили какую-то тайну. А она пришла в интернет-поле другими путями. И начнутся конфликты, вернее градус их будет повышен. В мире компьютеров такая инициатива кажется нелепой».

«Учитель года» Снегуров считает, что для изменения характера взаимоотношений в обществе и развития инклюзивного образования нужна большая системная работа.

«Заменить характер взаимоотношений нельзя какой-то нормой, даже самой суровой. Этого нельзя кнутом добиться, он вызовет другую реакцию: разглашать всё ещё будут, но ещё и дискредитировать, и провоцировать. Нужна системная работа разных общественных институтов, и это не делается в рамках кампании, которая сегодня объявлена, а через месяц предоставьте нам результаты. Это относится к понятию качества жизни, нравственного облика».

Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России считает и руководитель группы «Здоровый ребёнок» Татьяна Батышева считает, что учитель должен знать об особенностях развития подопечных, чтобы лучше установить с ними контакт. По её мнению, понятие «педагогической тайны» обеспечит доверие между родителями и учителями.