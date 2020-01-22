Проезд Аллы Пугачевой на машине по перрону полиция признала законным - СМИ

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция признала законным проезд Аллы Пугачёвой на машине по перрону. Речь идёт об инциденте, который произошёл летом на Рижском вокзале в Москве.

Видео, как певица на Maybach въезжает на платформу сняли очевидцы и выложили в интернет. Уточняется, что машина двигалась по техническому перрону и пассажирам не мешала.

Telegram-канал Mash отмечает, что в полицию поступило заявление от правозащитников, которые требовали проверить законность действий Аллы Пугачёвой. В МВД провели проверку и нарушений не нашли. Говорит Москва