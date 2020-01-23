Остановки Трампа хочет 44% американцев - опрос

08:00 Источник: Газета.Ru

Всего 44% американцев считают, что в отношении президента США Дональда Трампа нужно устроить импичмент, следует из опроса, проводимого Reuters и компанией Ipsos.

При этом 15% респондентов заявили, что американскому лидеру нужно вынести порицание конгресса без юридических последствий. В свою очередь 31% опрошенных выразили мнение, что с Трампа нужно снять обвинения.

Однако 72% американцев cчитают, что на процессе по импичменту в сенате необходимо заслушать свидетелей. Отмечается, что данный опрос прошел с 17 по 22 января на всей территории США.