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НОВОСТИ

Остановки Трампа хочет 44% американцев - опрос

08:00 23.01.2020 Источник: Газета.Ru

Всего 44% американцев считают, что в отношении президента США Дональда Трампа нужно устроить импичмент, следует из опроса, проводимого Reuters и компанией Ipsos.

При этом 15% респондентов заявили, что американскому лидеру нужно вынести порицание конгресса без юридических последствий. В свою очередь 31% опрошенных выразили мнение, что с Трампа нужно снять обвинения. 

Однако 72% американцев cчитают, что на процессе по импичменту в сенате необходимо заслушать свидетелей. Отмечается, что данный опрос прошел с 17 по 22 января на всей территории США.

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