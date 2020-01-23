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Почти половина населения РФ к 2060 году будет пенсионерами - СМИ

09:32 23.01.2020 Источник: Ведомости

Мир находится в самом разгаре демографических перемен: доля пожилых людей растет, а молодых – сокращается. То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран, сегодня становится глобальной проблемой. Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%. И большинству стран придется реформировать пенсионную систему так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения) на фоне сокращения рабочей силы. Такие неутешительные прогнозы делают экономисты Credit Suisse в докладе, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сообщается, что если не удастся ликвидировать демографический разрыв, то почти половина населения РФ к 2060 году будет пенсионерами.  Ведомости

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