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НОВОСТИ

Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации президента РФ

11:05 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.

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