Голосование граждан по поправкам в Конституцию РФ не будет простой формальностью - Песков
13:20 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голосование граждан за или против предложенного президентом РФ Владимиром Путиным пакета поправок в Конституцию РФ будет иметь определяющее значение. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, может ли общероссийское голосования состояться до или после подписания президентом соответствующего закона о поправках, представитель Кремля отметил, что "порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены - они, собственно, сейчас разрабатываются".
"Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью", - сказал Песков. "Если люди посчитают нецелесообразным [внесение поправок в основной закон], то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против", - подчеркнул пресс- секретарь президента.
НОВОСТИ
- 14:12 24.01.2020
- Личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс - Песков
- 14:00 24.01.2020
- Высший уровень угрозы здоровью объявлен в Пекине из-за коронавируса
- 13:32 24.01.2020
- На выплаты к юбилею Победы потребуется выделить 60 млрд рублей - Топилин
- 13:05 24.01.2020
- Литва осуждает участвовавших в холокосте литовцев и гордится спасавшими евреев - премьер
- 13:00 24.01.2020
- Прокуратура Болгарии начала расследование против двух дипломатов из РФ по делу о шпионаже
- 12:32 24.01.2020
- Германия окажет помощь блокадникам Ленинграда
- 12:20 24.01.2020
- США отклонили запрос об экстрадиции жены дипломата, сбившей британского юношу
- 12:05 24.01.2020
- Сорос считает, что Facebook будет помогать Трампу победить на выборах
- 12:00 24.01.2020
- Пуск ракеты "Союз" с Плесецка отменен по трем возможным техническим причинам - источник
- 11:50 24.01.2020
- Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать