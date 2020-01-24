Голосование граждан по поправкам в Конституцию РФ не будет простой формальностью - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование граждан за или против предложенного президентом РФ Владимиром Путиным пакета поправок в Конституцию РФ будет иметь определяющее значение. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, может ли общероссийское голосования состояться до или после подписания президентом соответствующего закона о поправках, представитель Кремля отметил, что "порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены - они, собственно, сейчас разрабатываются".

"Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью", - сказал Песков. "Если люди посчитают нецелесообразным [внесение поправок в основной закон], то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против", - подчеркнул пресс- секретарь президента.