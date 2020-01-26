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НОВОСТИ

У госпитализированных в Москве китайцев пневмонии не обнаружено

10:10 26.01.2020 Источник: НГ-Online

Граждане КНР, госпитализированые из московской гостиницы, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, каких-то признаков тяжелого течения ОРВИ и тем более пневмонии у них не наблюдается, сообщает департамент здравоохранения столицы РФ. Сразу семеро китайских туристов были накануне направлены на лечение с высокой температурой, что на фоне сообщений о вспышке нового типа пневмонии в провинции Ухань вызвало особый интерес СМИ. Именно с учетом возможных рисков к туристам и была направлена скорая медпомощь.

"Обычно в таких случаях скорая дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения были госпитализированы семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания. Никаких признаков осложненного течения ОРВИ, тем более пневмонии, у пациентов нет", - сообщают столичные медики.

По их данным, какой-то угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации в Москве нет.

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