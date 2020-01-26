У госпитализированных в Москве китайцев пневмонии не обнаружено
10:10 26.01.2020 Источник: НГ-Online
"Обычно в таких случаях скорая дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения были госпитализированы семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания. Никаких признаков осложненного течения ОРВИ, тем более пневмонии, у пациентов нет", - сообщают столичные медики.
По их данным, какой-то угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации в Москве нет.
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