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Источником коронавируса вероятно были дикие животные - ученые КНР

17:45 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские ученые смогли установить, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные. Как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухане (административный центр провинции Хубэй).

"В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань", - подчеркивает агентство.

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