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НОВОСТИ

За скрутку пробега у подержанных машин предлагают брать штрафы до 1 млн рублей

09:00 27.01.2020 Источник: Известия

В Госдуме в феврале планируется обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), информацию подтвердили в комитете ГД по транспорту. В ассоциации предлагают взыскивать за такие услуги суммы до 1 млн рублей.

По данным сайтов объявлений о продаже автомобилей и дилеров, у некоторых марок доля подержанных машин со скрученным пробегом составляет 35–50%.

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