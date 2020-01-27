Обвиненные в связях с разведкой российские дипломаты покинули Болгарию
09:32 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Болгарию покинули двое российских дипломатов, которых власти республики обвинили в связях с разведкой. Местные следователи, как пишет болгарская пресса, считают, что один из сотрудников посольства в Софии занимался сбором данных о выборах в республике. А другой интересовался информацией об энергетике. В Москве сказали, что расценивают действия властей Болгарии как недружественный шаг и примут ответные меры.
Ранее болгарская прокуратуре предъявила трем гражданам России обвинения в причастности к покушению 5 лет назад на местного бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева и его сына. Россиян объявили в розыск. Эхо Москвы
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