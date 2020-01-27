0
0
77
НОВОСТИ

Дефицит йода привел к его значительному подорожанию - СМИ

10:32 27.01.2020 Источник: Известия

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

Впрочем, в будущем подорожание вряд ли продолжится, поскольку это вынудит потребителей перейти на другие препараты, например, зеленку, полагают эксперты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 27.01.2020
В среднем по стране россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс рублей в месяц
0
8
10:22 27.01.2020
Самолет Хабаровск - Москва сел в аэропорту вылета после сообщения о "минировании"
0
84
10:05 27.01.2020
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
0
122
10:00 27.01.2020
"Грэмми" за лучший альбом разговорного жанра получила Мишель Обама
0
112
09:32 27.01.2020
Обвиненные в связях с разведкой российские дипломаты покинули Болгарию
0
154
09:20 27.01.2020
Нидерланды извинились за роль страны в Холокосте
0
173
09:05 27.01.2020
От последствий коронавируса в Китае погибли уже 80 человек
0
188
09:00 27.01.2020
За скрутку пробега у подержанных машин предлагают брать штрафы до 1 млн рублей
0
284
08:50 27.01.2020
В Новосибирске ученые разработали две экспериментальные вакцины от коронавируса
0
178
08:30 27.01.2020
Ниже $60 за баррель опустилась цена на нефть марки Brent
0
211

Возврат к списку