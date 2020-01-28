Принц Эндрю не сотрудничает со следствием по делу Эпштейна - американский прокурор

10:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, никак не сотрудничает с американским следствием по делу Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции.

По словам прокурора Джеффри Бермана, как прокуратура, так и ФБР хотели бы допросить принца Эндрю и связывались с его адвокатами, но принц полностью отказывается сотрудничать со следствием.

Принц Эндрю утверждает, что не видел и не подозревал ни о каких предосудительных или подозрительных действиях, когда посещал Эпштейна.

Букингемский дворец заявил, что не будет комментировать это дело, так как этим занимаются адвокаты принца.

Джеффри Эпштейн, приговоренный к тюремному заключению за преступления сексуального характера, покончил с собой в тюремной камере в августе прошлого года. Ему было 66 лет, он ожидал судебного процесса по обвинениям в торговле сексуальными услугами. Русская служба Би-би-си