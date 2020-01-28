Группа «Аэрофлот» в 2019 году увеличила перевозку пассажиров на 9%

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» (далее «Компания») за декабрь и двенадцать месяцев 2019 года[1].

Основные операционные показатели в январе – декабре 2019 года

За двенадцать месяцев 2019 года Группа «Аэрофлот» перевезла 60,7 млн пассажиров, что на 9,0% превышает результат 2018 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 37,2 млн пассажиров, на 4,1% больше, чем за прошлый год.

Пассажирооборот Группы увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 3,8%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 5,5%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 0,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,9%, по Компании показатель снизился на 1,3 п.п., до 79,2%.

Основные операционные показатели в декабре 2019 года

В декабре 2019 года Группа «Аэрофлот» перевезла 4,4 млн пассажиров, что на 0,9% превышает результат за декабрь 2018 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,8 млн пассажиров, на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» снизился на 2,2%. Предельный пассажирооборот Группы «Аэрофлот» увеличился на 1,5%, по Компании — снизился на 0,4%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 0,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,4%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,4 п.п., до 73,5%.

Парк воздушных судов

В декабре 2019 года из парка Группы «Аэрофлот» выведено четыре воздушных судна: Airbus A330-300, Airbus A320, Airbus A319 и DHC-8-200. За тот же период из парка авиакомпании «Аэрофлот» выбыло два воздушных судна: Airbus A320 и Airbus A330-300.

По состоянию на 31 декабря 2019 года парк Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 358 и 245 воздушных судов соответственно.