Пассажирский Embraer экстренно сел в аэропорту Новосибирска по решению экипажа
15:00 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет Embraer совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска по решению экипажа, сообщили ТАСС в пресс- службе аэропорта Толмачево.
"В 17:42 (13:42 по мск) посадка по решению экипажа", - сказал собеседница агентства.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что Embraer 170, следовавший рейсом Новосибирск - Екатеринбург, возвращается в аэропорт вылета из-за неубравшихся закрылков.
Новости
- 16:00 28.01.2020
- В Северодвинске зафиксировали изменение радиационного фона - СМИ
- 15:32 28.01.2020
- Отношения РФ и Украины пока далеки от устойчивого тренда на нормализацию - Песков
- 15:12 28.01.2020
- Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России"
- 14:32 28.01.2020
- Роскомнадзор не получил ответ Facebook и Twitter по локализации баз данных россиян
- 14:12 28.01.2020
- Израиль усиливает военное присутствие на Западном берегу перед объявлением "сделки века"
- 14:00 28.01.2020
- В Кремле считают неприемлемым заявление Зеленского о причине начала Второй мировой
- 13:32 28.01.2020
- Плахотнюк скрывается в США, несмотря на введенные Госдепом санкции - лидер "Нашей партии"
- 13:20 28.01.2020
- Украинское предприятие заказало для американских ракет российский металл
- 13:12 28.01.2020
- Группа «Аэрофлот» в 2019 году увеличила перевозку пассажиров на 9%
- 13:05 28.01.2020
- В Фонде защиты детей рассказали, как можно законно на время сдать ребенка в детдом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать