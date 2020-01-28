Пассажирский Embraer экстренно сел в аэропорту Новосибирска по решению экипажа

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Embraer совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска по решению экипажа, сообщили ТАСС в пресс- службе аэропорта Толмачево.

"В 17:42 (13:42 по мск) посадка по решению экипажа", - сказал собеседница агентства.



Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что Embraer 170, следовавший рейсом Новосибирск - Екатеринбург, возвращается в аэропорт вылета из-за неубравшихся закрылков.